KBA: Immer Autofahrer steigen auf alternative Antriebe um

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Morgen im roten Bereich und dreht anschließend ins Plus. Für den deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls zuerst nach nach unten, anschließend bewegt er sich an der Nulllinie mit wechselnden Vorzeichen. An den Börsen in Fernost sind unterschiedliche Vorzeichen zu sehen.