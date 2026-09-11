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11.09.2026 06:37:00
KB STAR REIT: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
KB STAR REIT lud am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 180.72 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -927.980 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KB STAR REIT in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 199.94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei -16’861.1 Millionen KRW. Im Vorjahresviertel waren 16.87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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