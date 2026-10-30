KB Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KB Financial hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5377.86 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KB Financial ein EPS von 4498.00 KRW je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KB Financial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94.49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24’498.25 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 12’596.22 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch