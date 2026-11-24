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24.11.2026 06:37:00
KazTransOil JSC legte Quartalsergebnis vor
KazTransOil JSC hat am 23.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 58.00 KZT beziffert. Im Vorjahresquartal waren 46.00 KZT je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 99.57 Milliarden KZT vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KazTransOil JSC 91.00 Milliarden KZT umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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