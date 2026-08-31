KazTransOil JSC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KazTransOil JSC äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 32.00 KZT. Im Vorjahresquartal hatte KazTransOil JSC ebenfalls ein EPS von 32.00 KZT je Aktie vermeldet.

KazTransOil JSC hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.87 Milliarden KZT abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 85.08 Milliarden KZT erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch