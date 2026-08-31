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31.08.2026 06:37:00
Kazakhtelecom JSC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kazakhtelecom JSC liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kazakhtelecom JSC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 542.69 KZT präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kazakhtelecom JSC ein EPS von 2363.35 KZT je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 145.79 Milliarden KZT vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136.69 Milliarden KZT in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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