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31.08.2026 06:37:00
Kazakhtelecom JSC Pref präsentierte Quartalsergebnisse
Kazakhtelecom JSC Pref veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 542.69 KZT. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2363.35 KZT je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 145.79 Milliarden KZT – ein Plus von 6.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kazakhtelecom JSC Pref 136.69 Milliarden KZT erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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