Kazakhtelecom gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kazakhtelecom äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 306.4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 266.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch