Rivalry Aktie 114064321 / CA76803P1036
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20.08.2026 20:00:00
Kazakhstan Caught in the Middle of the U.S.-China AI Rivalry
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen unter Druck -- SMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An der Wall Street geht es ebenfalls abwärts. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.