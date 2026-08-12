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12.08.2026 06:37:00
Kayne Anderson BDC, veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kayne Anderson BDC, hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es stand ein EPS von 0.16 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kayne Anderson BDC, noch ein Gewinn pro Aktie von 0.350 USD in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Kayne Anderson BDC, 43.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 57.3 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.ch
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