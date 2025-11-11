Kayne Anderson BDC Aktie 135439589 / US48662X1054
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.11.2025 03:16:54
Kayne Anderson BDC, Inc. Announces Decline In Q3 Income, But Beats Estimates
(RTTNews) - Kayne Anderson BDC, Inc. (KBDC) reported a profit for third quarter that Dropped, from last year but beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $24.61 million, or $0.43 per share. This compares with $37.56 million, or $0.52 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.40 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Kayne Anderson BDC, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $24.61 Mln. vs. $37.56 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.52 last year.
Net Investment Income: $30.05 Mln. vs $37.05 Mln. last year.
Nachrichten zu Kayne Anderson BDC, Inc. Registered Shs
|
09.11.25
|Ausblick: Kayne Anderson BDC, öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: Kayne Anderson BDC, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.08.25
|Ausblick: Kayne Anderson BDC, präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Kayne Anderson BDC, legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)