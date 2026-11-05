Kayel Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Kayel Securities hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.39 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kayel Securities ein EPS von 0.560 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.34 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.28 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.ch