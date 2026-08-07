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07.08.2026 06:37:00
Kaycee Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kaycee Industries hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3.18 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kaycee Industries ein EPS von 3.97 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Kaycee Industries 149.9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 139.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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