KAYAC hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 8.03 JPY gegenüber 18.30 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.17 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5.40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch