KAYAC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KAYAC hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.51 JPY gegenüber -3.780 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 5.01 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.16 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch