Kayaba Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kayaba Industry stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36.86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 36.31 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125.61 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch