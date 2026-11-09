Kaya hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kaya hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Kaya vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8.26 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -13.180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kaya im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 650.2 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 538.5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch