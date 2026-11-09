Kay Power Paper: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kay Power Paper lud am 07.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.11 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kay Power Paper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43.73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 109.6 Millionen INR im Vergleich zu 76.3 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch