Kay Power Paper: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kay Power Paper stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.010 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 58.9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 17.21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 71.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch