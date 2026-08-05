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05.08.2026 06:37:00
Kawasaki Kisen Kaisha zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Kawasaki Kisen Kaisha äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 37.42 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kawasaki Kisen Kaisha 47.40 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17.12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 244.92 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 286.84 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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