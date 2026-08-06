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06.08.2026 06:37:00
Kawasaki Kisen Kaisha hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Kawasaki Kisen Kaisha stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0.23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kawasaki Kisen Kaisha 0.330 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6.25 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.80 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.69 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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