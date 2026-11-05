Kawasaki Kisen Kaisha: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kawasaki Kisen Kaisha gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 166.21 JPY gegenüber 61.21 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 315.18 Milliarden JPY gegenüber 255.65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch