Kawasaki Heavy Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kawasaki Heavy Industries hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 18.74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kawasaki Heavy Industries 5.08 JPY je Aktie eingenommen.

Kawasaki Heavy Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 543.58 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 488.44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch