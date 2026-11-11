Kawasaki Heavy Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kawasaki Heavy Industries hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17.44 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 21.35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kawasaki Heavy Industries mit einem Umsatz von insgesamt 540.84 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507.81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.50 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch