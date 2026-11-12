Kawasaki Heavy Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kawasaki Heavy Industries hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.40 Milliarden USD – eine Minderung von 1.40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.44 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch