Kawasaki Geological Engineering veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kawasaki Geological Engineering präsentierte in der am 14.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 157.68 JPY gegenüber 255.87 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 56.84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.62 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3.74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch