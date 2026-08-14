Kawanishi Warehouse öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kawanishi Warehouse hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 9.32 JPY gegenüber 23.41 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.17 Prozent auf 7.01 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch