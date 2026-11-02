KAWANISHI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KAWANISHI hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28.14 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat KAWANISHI mit einem Umsatz von insgesamt 31.45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch