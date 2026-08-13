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13.08.2026 06:37:00
KAWANISHI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
KAWANISHI lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 40.55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KAWANISHI 83.95 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 30.82 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30.22 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 187.67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 241.43 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3.17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 126.60 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 122.70 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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