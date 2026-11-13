Kawai Musical Instruments Manufacturing: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kawai Musical Instruments Manufacturing präsentierte am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.91 JPY gegenüber 18.18 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.17 Prozent auf 18.82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch