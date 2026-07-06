KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat am 03.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 116.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 63.80 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY mit einem Umsatz von insgesamt 2.38 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch