KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.08.2026 abgelaufen war.

KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 113.06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9.79 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2.36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch