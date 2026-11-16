Kawagishi Bridge Works öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kawagishi Bridge Works gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 121.15 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 68.97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6.16 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 6.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 476.69 JPY. Im Vorjahr waren 521.05 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8.64 Prozent auf 26.21 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24.13 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch