KAWADEN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KAWADEN stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 36.82 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 40.59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

KAWADEN hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.52 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch