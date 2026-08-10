KAWADEN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KAWADEN veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 42.39 JPY. Im Vorjahresviertel waren 43.49 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6.51 Milliarden JPY – eine Minderung von 11.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 7.38 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch