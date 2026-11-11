KAWADA TECHNOLOGIES: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KAWADA TECHNOLOGIES präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54.91 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29.31 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KAWADA TECHNOLOGIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 28.67 Milliarden JPY im Vergleich zu 27.80 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch