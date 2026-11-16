Kavita Fabrics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kavita Fabrics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.12 INR gegenüber -6.690 INR im Vorjahresquartal.

Kavita Fabrics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 803.8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 733.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch