Kavita Fabrics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kavita Fabrics äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 7.34 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.720 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 630.1 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 23.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 825.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch