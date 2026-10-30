Kaveri Seed Company präsentierte Quartalsergebnisse

Kaveri Seed Company hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.72 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3.020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.44 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch