Kavalan siegt bei den Icons of Whisky, WWA 2021

TAIPEH, 14. April 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan hat sich gegen die Konkurrenz durchgesetzt und zwei prestigeträchtige Icons of Whisky's 2021 Awards gewonnen: „Besucherattraktion" für die Kavalan Distillery und „World Whisky Brand Ambassador" für Kaitlyn Tsai.

Es ist bereits das dritte Mal, dass die Kavalan Distillery als Icons 2021 Besucherattraktion ausgezeichnet wurde. Der diesjährige Preis würdigt die Innovation einer Brennerei, die sich dem Erzählen der Geschichte des Kavalan-Whiskys verschrieben hat. Im Jahr 2020 vervollständigte die Brennerei ihre „Kavalan Garden Hall" mit einer atemberaubenden Insel-Cocktailbar, einem neu gestalteten DIY-Whisky-Labor und einem Verkostungsraum, in dem das komplette Kavalan-Sortiment und brennereiexklusive Fass-zu-Glas-Whiskys angeboten werden. Die Garden Hall zielt darauf ab, die natürliche Umgebung der Brennerei hervorzuheben und den Besuchern einen immersiven Raum zu bieten, um die Marke Kavalan zu erleben.

Icons of Whisky's 2021 World Whisky Brand Ambassador Auszeichnung feiert Kaitlyn Tsais einzigartige Fähigkeiten, nicht nur Kavalan zu präsentieren, sondern auch das Land, aus dem es kommt. In Kaitlyns Meisterkursen und Interviews erklärt sie eloquent, wie die natürliche Schönheit des Yilan County einen Whisky formt, der für seine Komplexität, Tiefe und Geschmeidigkeit bekannt ist. Immer wieder kanalisiert Kaitlyn ihre Leidenschaft für Taiwans Whisky, um ein unvergessliches Bild eines bemerkenswerten Whiskys zu zeichnen.

Kavalan hat auch bei den World Whiskies Awards (WWA) 2021 eine Reihe von Top-Medaillen gewonnen. „Bester taiwanesischer Single Cask Single Malt" ging an Kavalans Solist Oloroso Sherry, und „Bester taiwanesischer Single Malt" ging an Kavalan Podium, womit Podium diesen Preis nach 2016 bereits zum zweiten Mal gewonnen hat.

Die Richter über den Solist Oloroso Sherry:

„Eine echte Sherry-Bombe für die Nase mit einem intensivem Pedro Ximénez-Einfluss. Noten von Aprikose, Sultaninen und Kirschkompott, mit etwas Holzeinfluss. Am Gaumen ist er blumig, fruchtig und sherryartig, mit Rosinen, Pfirsichen, Pflaumen, dunkler Schokolade und eleganter Gewürzmischung."

Und zum Podium:

„Eine sehr malzige Nase mit weichen Gewürzen, Vanille, Karamell, Trockenfrüchten und etwas Tabak. Die Malzigkeit setzt sich am Gaumen fort, wo sie auf klassische Eichennoten, Honig, Vanille, geröstete Haselnüsse und einen Hauch von Rauch trifft. Der Abgang ist stachelig und leicht pfeffrig und rauchig. Sehr sauber, gut ausbalanciert und komplex."

Informationen zu Kavalan Distillery

Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan leistet seit 2005 Pionierarbeit in der Kunst des Single Malt Whiskys in Taiwan. Unser Whisky, der in intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze gereift ist, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch Meeres- und Gebirgsbrisen verstärkt. All dies vereint sich zu der für Kavalan typischen Cremigkeit. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Kreises Yilan trägt, blickt auf rund 40 Jahre Erfahrung in der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. In hochkompetitiven Wettbewerben der Branche haben wir mehr als 450 Goldauszeichnungen oder noch höhere Auszeichnungen erhalten. Besuchen Sie www.kavalanwhisky.com

Pressekontakt:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

