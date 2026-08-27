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STOXX-Handel im Blick 27.08.2026 09:28:14

Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start auf Richtungssuche

Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start auf Richtungssuche

Der STOXX 50 bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

ABB
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Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.00 Prozent stärker bei 5’494.87 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.115 Prozent auf 5’501.17 Punkte an der Kurstafel, nach 5’494.85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5’490.31 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’501.17 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.227 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5’420.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der STOXX 50 5’217.70 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’587.15 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.85 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2.38 Prozent auf 154.70 EUR), SAP SE (+ 1.07 Prozent auf 181.94 EUR), Enel (+ 1.00 Prozent auf 9.61 EUR), Rheinmetall (+ 0.76 Prozent auf 1’147.40 EUR) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.55 Prozent auf 80.14 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Nestlé (-1.39 Prozent auf 78.76 CHF), Deutsche Telekom (-1.24 Prozent auf 28.57 EUR), Rio Tinto (-1.24 Prozent auf 76.26 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.17 Prozent auf 33.32 GBP) und Unilever (-1.05 Prozent auf 47.22 GBP).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 492’503 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 578.512 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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