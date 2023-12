Kaum Veränderungen: STOXX 50 pendelt zum Start des Mittwochshandels um seinen Schlusskurs vom Dienstag

Der STOXX 50 gewinnt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0.00 Prozent auf 4’034.38 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.196 Prozent fester bei 4’042.39 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4’034.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4’032.64 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’045.39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.615 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.11.2023, notierte der STOXX 50 bei 3’877.54 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 06.09.2023, den Stand von 3’938.34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’777.19 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 9.46 Prozent nach oben. Bei 4’089.95 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’658.90 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1.90 Prozent auf 55.23 GBP), Glencore (+ 1.67 Prozent auf 4.46 GBP), SAP SE (+ 0.91 Prozent auf 148.48 EUR), Novartis (+ 0.68 Prozent auf 85.64 CHF) und HSBC (+ 0.58 Prozent auf 6.07 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen BAT (-5.89 Prozent auf 23.41 GBP), Nestlé (-1.13 Prozent auf 98.49 CHF), Diageo (-0.98 Prozent auf 27.85 GBP), BP (-0.68 Prozent auf 4.69 GBP) und Roche (-0.64 Prozent auf 249.35 CHF).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 899’436 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 414.082 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 4.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9.64 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch