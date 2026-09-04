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Kursentwicklung 04.09.2026 12:26:17

Kaum Veränderungen: So steht der SPI aktuell

Kaum Veränderungen: So steht der SPI aktuell

Beim SPI stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Curatis
19.60 CHF -0.52%
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Am Freitag tendiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0.00 Prozent höher bei 20’224.60 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2.478 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0.023 Prozent höher bei 20’228.65 Punkten, nach 20’224.00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 20’185.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20’280.14 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.067 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, wies der SPI 20’339.58 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, wurde der SPI mit 18’882.99 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17’119.84 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.87 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Perrot Duval SA (+ 21.21 Prozent auf 120.00 CHF), Cicor Technologies (+ 5.65 Prozent auf 127.20 CHF), SHL Telemedicine (+ 4.90 Prozent auf 1.07 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4.12 Prozent auf 5.56 CHF) und ams-OSRAM (+ 3.70 Prozent auf 17.65 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-9.52 Prozent auf 0.57 CHF), Addex Therapeutics (-8.09 Prozent auf 0.03 CHF), Curatis (-6.70 Prozent auf 19.50 CHF), Adval Tech (-4.55 Prozent auf 42.00 CHF) und MindMaze Therapeutics (-4.15 Prozent auf 0.17 CHF).

SPI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 855’812 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 304.528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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