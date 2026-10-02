Kaufman et Broad SA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kaufman et Broad SA äusserte sich am 30.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.51 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.510 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 229.8 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 6.29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kaufman et Broad SA 245.3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch