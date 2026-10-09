Kauflaune der Schweizerinnen und Schweizer trotzt der Inflation

Bern (awp) - Die Schweizerinnen und Schweizer waren im vergangenen Monat konsumfreudiger als noch vor einem Jahr. Insgesamt blieben die Ausgaben laut dem jüngsten Postfinance-Konsumindikator solide trotz gestiegener Preise.

Gemäss dem am Freitag veröffentlichten Indikator lagen die Konsumausgaben im September 2026 um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Im August war der Anstieg mit +0,8 etwas geringer, im Juli mit +1,1 noch etwas stärker.

"Der Schweizer Konsum wächst weiter, wenn auch etwas verhaltener als im Sommer", heisst es. Nach der Ferienzeit seien Reisen und geselliges Beisammensein wieder in den Hintergrund gerückt, was sich etwa an rückläufigen Restaurantbesuchen im In- und Ausland gezeigt habe.

Dafür gab die Bevölkerung laut Mitteilung spürbar mehr für Kosmetikprodukte und -behandlungen aus. "Unter dem Strich bleibt der Konsum solide trotz höherer Belastung der Haushalte durch die zuletzt gestiegene Inflation", so die Postfinance.

Die Bank erhebt den monatlichen Konsumindikator anhand anonymisierter Transaktionsdaten ihrer rund 2,4 Millionen Kunden.

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