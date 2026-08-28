BayWa Aktie 324580 / DE0005194005
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28.08.2026 17:48:49
Käufer für jede dritte Filiale: Aus für Baumarktkette Hellweg und BayWa
BayWa betrieben. Doch steigende Kosten und Kaufzurückhaltung bedeuten das Ende. Nur für ein Drittel der Einrichtungen gibt es wohl eine Zukunft. Hundert verlieren ihren Job.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!