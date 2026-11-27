|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:23:59
Kaufen oder warten? Dieser Deal entscheidet über die Zukunft der Rheinmetall-Aktie
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
27.11.26
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
27.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags fester (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|27.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|27.11.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|27.11.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|27.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.11.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Rheinmetall am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.