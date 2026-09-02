Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:20 Uhr 1.6 Prozent im Minus bei 54.68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205’635 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 22.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.