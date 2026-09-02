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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktuelle Analyse im Blick 02.09.2026 11:37:45

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Die detaillierte Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers wurde von DZ BANK-Analyst Armin Kremser durchgeführt.

DHL Group
51.55 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:20 Uhr 1.6 Prozent im Minus bei 54.68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 205’635 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 22.0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2026 / 09:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (e

Bildquelle: AIF
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