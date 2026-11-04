Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Airbus SE-Aktie

Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei ein bedeutender Profiteur der beschleunigten Erneuerungswelle der weltweiten Airline-Flotten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktiven fundamentalen Aussichten würden von einem Rekord-Auftragsbuch und einem diszipliniert umgesetzten Plan zur Steigerung der Produktionsraten gestützt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 12:42 Uhr 1.1 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47’579 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 0.5 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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