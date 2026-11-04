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|Airbus SE-Analyse im Blick
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04.11.2026 12:58:44
Kaufen-Analyse: DZ BANK bewertet Airbus SE-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Der Flugzeugbauer sei ein bedeutender Profiteur der beschleunigten Erneuerungswelle der weltweiten Airline-Flotten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die attraktiven fundamentalen Aussichten würden von einem Rekord-Auftragsbuch und einem diszipliniert umgesetzten Plan zur Steigerung der Produktionsraten gestützt.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 12:42 Uhr 1.1 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47’579 Airbus SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 0.5 Prozent zu.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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