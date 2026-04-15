Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen

• Cemex ist ein international tätiges Baustoffunternehmen mit Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit• Morgan Stanley stuft die Aktie auf "Overweight" hoch und erhöht auch das Kursziel• Cemex-Aktie weist seit Jahresbeginn eine leicht negative Tendenz auf

Das international tätige Baustoffunternehmen Cemex entwickelt und vertreibt Lösungen für den Bausektor. Das Unternehmen ist weltweit aktiv und richtet seinen Fokus zunehmend auf innovative und nachhaltigere Anwendungen.

Morgan Stanleys Kursziel für Cemex im Fokus

Wie Benzinga berichtet, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Cemex-Aktie aktuell bei 11,68 US-Dollar, basierend auf acht Analystenbewertungen. Das höchste Kursziel stammt demnach von Morgan Stanley, das am 23. März 2026 bei 14 US-Dollar angesetzt wurde, während die Citigroup am 13. Oktober 2025 das niedrigste Kursziel von 10 US-Dollar veröffentlichte.

Die drei jüngsten Analystenbewertungen stammen von Morgan Stanley sowie zwei Einschätzungen der Scotiabank wie Benzinga berichtet. Letztere hat ihr Kursziel demnach zuletzt am 11. März 2026 von 13,50 US-Dollar auf 13,90 US-Dollar angehoben und ihre Bewertung von "Sector Perform" auf "Sector Outperform" hochgestuft. Bereits Anfang Februar hatte die Bank ihr Kursziel um fast 22 Prozent, von 11,10 US-Dollar auf 13,50 US-Dollar angehoben, heisst es weiter. Das durchschnittliche Kursziel dieser aktuellen Bewertungen liegt bei 13,80 US-Dollar - ein Wert, der im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 11,89 US-Dollar (Schlusskurs: 13. April 2026) ein mögliches Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent für Cemex signalisiert. Zudem haben die Analysten von Morgan Stanley die Cemex-Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, berichtet Benzinga weiter. Die Hochstufung deutet daraufhin, dass die Aktie voraussichtlich besser abschneiden könnte als der Branchendurchschnitt vergleichbarer Bau-Aktien und für Anleger entsprechend von Interesse sein könnte.

So bewegt sich die Aktie

Die Cemex-Aktie kann seit Jahresbeginn einen leichten Aufschlag von 3,48 Prozent verzeichnen. In den vergangenen drei Monaten zeigte das Papier jedoch mit einem Minus von 3,80 Prozent (Stand: Schlusskurse vom 13. April 2026) eine moderate Abwärtsbewegung. Die positiven Analystenbewertungen könnten jedoch auf eine mögliche Erholung in den kommenden Monaten hinweisen.

Svenja Polonyi, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.ch

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